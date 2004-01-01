От идеи к воплощению

Создание шедевра – работа зачастую кропотливая, требующая многодневной подготовки, решения многих задач. Художники, графики, скульпторы, ювелиры воплощают свои творческие идеи в набросках, разрабатывают эскизы будущих произведений.



На выставке появляется возможность подсмотреть за тем, как зарождалась идея, увидеть, как она была реализована, стать сопричастным к ее воплощению. Законченные произведения будут представлены рядом с эскизными работами, приоткрывая завесу тайны и приглашая наблюдателя окунуться в творческий процесс на примере произведений мурманских художников.



Зрители увидят эскизы к картинам Заслуженных художников России - Виталия Николаевича Бубенцова и Анатолия Александровича Сергиенко, познакомятся с воплощением творческих замыслов талантливого художника-ювелира Евгения Васильевича Баранова, по достоинству оценят неповторимый авторский стиль живописи и графики живописца, графика, иллюстратора, дизайнера, члена Союза художников - Никиты Ростиславовича Духно.