Острова тишины и отрады. Белошвейные истории
Выставка, посвященная промыслу белошвейного рукоделия
Выставка, посвященная промыслу белошвейного рукоделия
Промысел белошвейного рукоделия пришел в Россию из западноевропейской культурной традиции — прижился, впитал национальные вкусы и особенности, но иссяк, словно родник, под напором сокрушительных социальных изменений и невзгод после 1917 года.
Художественный опыт белошвейного мастерства набирался не только из уроков французских мастериц или из многочисленных альбомов для вышивания и кружев, завозимых из разных стран. Определяющей была никогда не прерывавшаяся духовная связь с “низовой”, народной традицией. Белый фон считался символом “света божьего”, “небесной выси”.
Приглашаем посетить «остров тишины» и насладиться живописными работами, белоснежными узорами вышивки, искусно выполненной вручную и графическими работами 19 века из фондов музея.
Выставка Ольги Цылевой
Выставка вышивки Л. А. Мызниковой. К юбилею автора.