Острова тишины и отрады. Белошвейные истории

Промысел белошвейного рукоделия пришел в Россию из западноевропейской культурной традиции — прижился, впитал национальные вкусы и особенности, но иссяк, словно родник, под напором сокрушительных социальных изменений и невзгод после 1917 года.

Художественный опыт белошвейного мастерства набирался не только из уроков французских мастериц или из многочисленных альбомов для вышивания и кружев, завозимых из разных стран. Определяющей была никогда не прерывавшаяся духовная связь с “низовой”, народной традицией. Белый фон считался симво­лом “света божьего”, “небесной выси”.

Приглашаем посетить «остров тишины» и насладиться живописными работами, белоснежными узорами вышивки, искусно выполненной вручную и графическими работами 19 века из фондов музея.