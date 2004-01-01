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Остров Непослушания

Юных зрителей ждут настоящие приключения

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События: Спектакли.

Можно ли навсегда остаться в детстве? Что это за таинственный остров Непослушания? Как туда добраться? Этот необыкновенный остров найти на карте невозможно. Дорогу к нему знает только летающий мальчик Петя Петров!

Юных зрителей ждут ПРИКЛЮЧЕНИЯ! С драками, выстрелами, русалками, полётами и волшебством! У Пети, как у любого героя, есть главный Враг – Капитан пиратов, который вынашивает коварные планы.

И, конечно, у Пети Петрова есть главный Друг – это Вера Любимочкина. Девочка, которой суждено в волшебной стране играть маму всех непослушных непосед.

Сказка предлагает нам всем пройти через испытания, чтобы понять главную мысль: для любого ребёнка нет ничего дороже мамы.

Петя Петров – символ нашего ускользающего детства, вечный ребёнок, который живёт в каждом взрослом.

Областной Драматический Театр
24 декабря
14:30
25 декабря
11:30
c 26 по 27 декабря
11:30
14:30
17:30
28 декабря
11:30
14:30
c 2 по 4 января 2023
11:30
14:30
c 6 по 7 января 2023
11:30
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