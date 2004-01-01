Можно ли навсегда остаться в детстве? Что это за таинственный остров Непослушания? Как туда добраться? Этот необыкновенный остров найти на карте невозможно. Дорогу к нему знает только летающий мальчик Петя Петров!

Юных зрителей ждут ПРИКЛЮЧЕНИЯ! С драками, выстрелами, русалками, полётами и волшебством! У Пети, как у любого героя, есть главный Враг – Капитан пиратов, который вынашивает коварные планы.

И, конечно, у Пети Петрова есть главный Друг – это Вера Любимочкина. Девочка, которой суждено в волшебной стране играть маму всех непослушных непосед.

Сказка предлагает нам всем пройти через испытания, чтобы понять главную мысль: для любого ребёнка нет ничего дороже мамы.

Петя Петров – символ нашего ускользающего детства, вечный ребёнок, который живёт в каждом взрослом.