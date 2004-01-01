Останусь строчками, останусь песнями...

Николай Колычев – большой русский поэт. 24 октября знаменитому литератору Земли Кольской, члену Союза писателей России, лауреату множества литературных премий и конкурсов исполнилось бы 62 года.

В своем творчестве он был и трибуном, и тонким лириком, и веселым детским писателем. В этот день друзья, литераторы, музыканты соберутся, чтобы вспомнить Николая Владимировича, прочитать любимые строки, многие из которых положены на музыку.

В программе вечера принимают участие члены мурманского клуба авторской песни «Пять Углов»: Александр Базанов, Светлана Танцерева, Виктор Кукушкин, Никита Лапин, Нэлли Хачатурян. Свои выступления подготовили вокальный ансамбль Детской музыкальной школы № 5, руководитель Галина Сыревич и Университетский ансамбль МАГУ «КЛЮП-студия» под руководством Дмитрия Левитеса.