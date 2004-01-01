Основано на реальных событиях

На ней представлены издания в жанре документальной мемуаристки и биографии. Среди современных серийных изданий – «Мы - эхо Великой Войны 1945-2015». Книги писателей-очевидцев и участников тех страшных событий лучше всего напомнят о том, что же именно происходило три четверти века назад, и кто был агрессором, а кто - освободителем.

Представлены реальные воспоминания настоящих фронтовиков: Бориса Васильева, Юрия Додолева, Владимира Богомолова.

Посетители выставки познакомятся с новой пятитомной серией-сборником Российского исторического общества «Победа, 1941-1945». В него вошли сочинения Аркадия Гайдара, Михаила Шолохова, Валентина Катаева, Василия Гроссмана, Константина Симонова и других писателей. Сборник также содержит поэтические произведения Александра Твардовского, Сергея Васильева, Василия Лебедева-Кумача и других.

Среди мемуаров – книга переводчицы Елены Ржевской «За плечами XX век». Именно она когда-то расследовала тайну самоубийства Гитлера, была главным «немецким толмачем» маршала Жукова.

Несомненным интересом у читателей будут пользоваться документальные истории Надежды Смирновой под удивительным названием «Война и вера».