Выставка «Опыт» - это художественный эксперимент, который объединил в себе два мира – науку и искусство. В основе выставочного проекта - диссертация кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук» Алисы Вологжанниковой «Роль Ab Домена в функционировании парвальбумина».

На выставке представлен итог совместной творческой лаборатории, произведения современного искусства, интерпретирующие научное знание и погружающие зрителя в образновизуальный контекст науки. Проект представляет собой выставку science art объектов, инсталляций, видео-артов созданных в коллаборации художника и ученого.

Куратор проекта: Вероника Вологжанникова - междисциплинарный художник, член Союза художников России.

Саунд дизайнер проекта - Антон Ковалев.