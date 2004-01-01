Опера Женитьба

Одно из самых значительных сочинений выдающегося русского композитора А.Т. Гречанинова. Она была создана в 1946 году, но исполнялась лишь дважды, за рубежом.

В год 200-летия Гоголя «совершенно невероятное событие» (авторское определение жанра «Женитьбы») впервые прозвучало на российской сцене Детского музыкального театра. Композитор бережно сохранил и текст комедии, и историю трогательной Агафьи Тихоновны и незадачливых ее женихов. Яркость характеров, динамизм сюжета, непревзойденный гоголевский язык, и, конечно, вдохновенное исполнение солистами театра делают спектакль особенно интересным для подростков и молодежи.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер - Заслуженный деятель искусств России Леопольд Гершкович

Режиссер-постановщик - Александр Леонов

Рекомендованный возраст: 12+

Продолжительность спектакля: 1 час 35 минут