158299

Опера Женитьба

Постановка по одноименной комедии Н.В. Гоголя

0
Я иду
Ваша оценка
События: Спектакли, Опера.

Одно из самых значительных сочинений выдающегося русского композитора А.Т. Гречанинова. Она была создана в 1946 году, но исполнялась лишь дважды, за рубежом.

В год 200-летия Гоголя «совершенно невероятное событие» (авторское определение жанра «Женитьбы») впервые прозвучало на российской сцене Детского музыкального театра. Композитор бережно сохранил и текст комедии, и историю трогательной Агафьи Тихоновны и незадачливых ее женихов. Яркость характеров, динамизм сюжета, непревзойденный гоголевский язык, и, конечно, вдохновенное исполнение солистами театра делают спектакль особенно интересным для подростков и молодежи.

Музыкальный руководитель постановки и дирижер - Заслуженный деятель искусств России Леопольд Гершкович

Режиссер-постановщик - Александр Леонов

Рекомендованный возраст: 12+ 

Продолжительность спектакля: 1 час 35 минут

Театр кукол
15 апреля
19:00

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?