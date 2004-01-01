Онлайн-проект Русского музея

Каждый день с 28 июня по 3 июля в 17:00 музеи по всей России будут радовать вас интересными онлайн мастер-классами, интервью и лекциями на YouTube канале Русского музея.

Программа:

28.06 в 17:00

Русский музей. г. Санкт-Петербург

Мастер-класс «Петербург Достоевского».

Участники создадут объемную открытку с видом одного из любимых мест писателя в Петербурге.



29.06 в 17:00

Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. г. Омск

Онлайн-экскурсия по выставке «Достоевский. Найти человека».



30.06 в 17:00

Мордовский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. г. Саранск

Онлайн-лекция познакомит слушателей с серией автолитографий «Жизнь и творчество Фёдора Достоевского», созданных заслуженным художником Мордовии А.С. Алешкиным.



01.07 в 17:00

Культурно-выставочный центр «Радуга». г. Чебоксары

Онлайн-лекция на тему «Киноадаптация романа "Идиот"» познакомит слушателей с пятью киноверсиями романа Фёдора Достоевского режиссеров разных стран и со сценическими приемами художников-декораторов Александра Бенуа и Юрия Анненкова.

Регистрация на мероприятие. Количество мест ограниченно.

02.07 в 17:00

Музей изобразительных искусств Республики Карелия. г. Петрозаводск

Мастер-класс «Вспоминая великих. Ф.М. Достоевский».

Участники создадут коллаж по мотивам портрета Ф.М. Достоевского художника Л.А. Ткаченко.

03.07 в 17:00

Национальная художественная галерея. г. Йошкар-Ола

Онлайн-лекция народного художника России Александра Бакулевского «Русская классика в миниатюре» посвящена рассказу о работе над уникальным авторским проектом по иллюстрации миниатюрных книг русских классиков. Каждая книжка-малютка издана на собственные средства автора и целиком исполнена художником - от разработки обложки до авторских иллюстраций в различных техниках. Тираж небольшой - по 13 экземпляров каждого издания. «Участниками» проекта стали произведения А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, А.П.Чехова, М.А.Булгакова, П.П.Ершова и других отечественных классиков. Среди них и повесть Ф.М. Достоевского «Белые ночи».