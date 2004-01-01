Жанр: Литературно-поэтическая композиция

Автор: А.С. Пушкин

Режиссер-постановщик: Анвар Абдуллаев

Художник: Фуркат Кучкаров

Художник-исполнитель: Мавсум Халифаев

Постановка света: Алишер Кудрявцев

Музыкальное оформление: Анвар Абдуллаев, Алишер Кудрявцев

Звукооператор: Ресуль Сулейманов

В спектакле заняты: Надежда Кудрявцева, Анвар Абдуллаев, Рустем Исмаилов, Елена Максудова, Фаррух Арипов, Ислом Суваналиев

Литературно-поэтическая композиция по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

«Литературно-поэтическая композиция «Онегин» это совместный проект Ферганского Областного Русского Драматического Театра и Российского фонда «Русский Мир».

Основная задача Фонда «Русский Мир» - популяризация русского языка, и поддержка программ по изучению русского языка в Российской Федерации и за рубежом, в том числе и в Республике Узбекистан.

Имя Александра Сергеевича Пушкина первым приходит на ум, когда мы говорим о русской словесности, именно поэтому наш выбор остановился на одном из самых ярких произведений этого великого поэта. Роман в стихах «Евгений Онегин» занимает центральное место в творчестве Пушкина. Это его самое крупное художественное произведение, оказавшее наиболее сильное влияние на судьбу всей русской литературы. Роман писался Пушкиным около 8 пет. Это были годы настоящей творческой зрелости поэта. В 1851 году роман в стихах был окончен и в 1855 году вышел в свет.

Сюжет романа прост и хорошо известен. В центре романа-любовная интрига и вечная проблема чувства и долга. Несмотря на то, что герои романа любят друг друга, они не могут стать счастливыми, не могут соединить свою судьбу. И виноваты в этом не какие-нибудь внешние обстоятельства, а их собственные ошибки, их неумение найти правильный путь в жизни. Над глубокими причинами этих ошибок заставаяет Пушкин размышаять своего читателя. Нам же хотелось провести некую параллель между героями «дней давно минувших» и нашей современной молодежью. Показать нашим зрителям что и сегодня Пушкинский слог может звучать актуально и свежо.

Надеемся у нас это получилось. Желаем вам приятного, просмотра!

Продолжительность: 1 час 20 минут

«Большие гастроли» реализуются ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.