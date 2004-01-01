День Земли отмечают ежегодно 20 марта. Это необыкновенный праздник, который сближает всех жителей планеты и напоминает каждому, что он – частица единого живого организма.

Известный телеведущий Игорь Прокопенко в книге «Тайны Земли» рассматривает все существующие гипотезы о странном поведении климата. Они могут быть спорными, подчас – тревожными или даже шокирующими.

«Кратчайшая история Земли. Самый полный и самый краткий справочник» Мало Ришо – маленькая, но вполне научная энциклопедия, которая в оригинальной, доступной и занимательной форме рассказывает о нашей планете.

Книга Александра Никонова «Верхом на бомбе. Судьба планеты Земля и ее обитателей» представляет революционные научные воззрения о происхождении, строении и будущем планеты Земля.