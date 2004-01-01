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ОМСК: ГОРОД, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Фотолетопись прошлого века в снимках фотографов Мамакиных

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События: Выставки.

На выставке "ОМСК: ГОРОД, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ." представлены, в основном, фотографии, отражающие творчество основателей фотодинастии Мамакиных: Евгения Степановича и Эмилии Аркадьевны. А также работы молодых членов семьи, подтверждающих, что талант и умение увидеть важное передался детям и внукам.

Глава династии Мамакиных — Евгений Степанович — известен как фотолетописец Омского нефтезавода и городка Нефтяников, его фоторепортажи публиковали «Омская Правда», «Вечерний Омск», «Сибирский Нефтяник». Член Союза журналистов СССР с 1967 года, он — участник всех областных и городских фотовыставок. Его работа «Сибирские огни» была по праву оценена на Всесоюзной выставке художественной и документальной фотографии «Страна моя», посвящённой 50-летию образования СССР (1972 г.).

Супруга Евгения Степановича Эмилия Аркадьевна Мамакина печаталась в многотиражке 1960-х «Омский каучук», в «Омской правде». Её фотографии — это репортажи о жизни города, о работе краеведов. Сейчас мы не увидим многого из того, что осталось только на снятых ею негативах.

Эта выставка действительно как летопись, повествующая о жизни Омка 50-90-х годов прошлого столетия. Здесь персонажи, события и эмоции настолько тесно переплетены, что невозможно понять где заканчивается фотография и начинается реальная жизнь.
Большинства запечатлённых на этих снимках людей уже нет, но их жизнь, надежды, чувства, принятые решения остались для потомков благодаря авторам.

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