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Ода зверю

Персональная фотовыставка Евгении Леонтьевой

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События: Выставки.

В экспозицию вошли кадры, сделанные в ходе экспедиции «Забайкальская Патагония 2020» летом прошлого года во время восхождения на никем ранее не покоренные вершины Южно-Муйского хребта, затерянного в труднодоступном Баунтовском эвенкийском районе республики Бурятия.

В экспедиции Евгения выступала не только в роли альпинистки, но и в роли фотографа. Художественный проект «Ода зверю»– попытка через фотографии передать мысли и чувства автора во время восхождения. Это ода тому дикому и необузданному, что скрывается в каждой человеческой душе. Основная цель – передать чувство любви к свободе, чувство единства с землей, неутолимую жажду открытий и изучения мира, вдохновить зрителя на собственные шаги к обретению чего-то большего, чем материальное — обретению себя.

Областная научная библиотека
16 марта
17:00 (Открытие)
c 16 по 30 марта

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