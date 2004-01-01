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Ода чернильнице

Выставка чернильниц из частных коллекций

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События: Выставки.

Чернильница - ёмкость, или сосуд, для хранения и переноски чернил. На протяжении веков, вплоть до изобретения перьевой ручки, она была незаменимым инструментом для написания писем пером.
Когда была создана первая чернильница неизвестно. Первые подобные сосуды изготавливались из рогов крупных животных, глины, металлов. Они имели простую форму и декор. Главной их задачей было как можно дольше сохранить чернила в жидком состоянии.

Художественный музей
c 19 января по 18 февраля

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