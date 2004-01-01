Образы детей в мелкой пластике

Живописцы и графики, скульпторы и мастера декоративного искусства черпают вдохновение в мире детства – светлом, безмятежном и трогательном. В советском искусстве середины ХХ века, после войны образ ребёнка занял среди тем искусства особое место – он давал надежду, был символом возрождения и грядущего счастья.

Кроме того, в конце 1940-1950-ых годах происходят серьёзные изменения, связанные с окончательным сложением системы школьного образования, детского спорта и отдыха. Ребёнок, играющий, идущий в школу, занимающийся спортом, стал зримым воплощением этих перемен. Неудивительно, что мастера изобразительного и декоративного искусства часто обращались к образам счастливого ребёнка советской страны.

Представленная коллекция позволяет говорить об индивидуальном творческом почерке мастера, изучая камерные детские образы повседневной культуры, которые вызывают самый сердечный отклик зрителя и ныне.