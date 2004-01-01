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Образ рукотворный

Первая персональная выставка Ильи Хабарова в Мурманском областном художественном музее

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События: Выставки.

В экспозиции будут представлены произведения, созданные в технике резьба по дереву и кости, иконопись. Украшение выставки – предметы, выполненные в лучших традициях Холмогорского промысла художественной резьбы по кости, существующего более 400 лет. В работах использованы материалы: ископаемый бивень мамонта, животная кость, ценные породы дерева, металлы и камни.

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