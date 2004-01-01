Обратная связь

На выставке будет представлено порядка двадцати плакатов, созданных в цифровом формате и напечатанных на глянцевой плакатной бумаге.

В обществе часто поднимается вопрос о противопоставлении природы и технологий. В выставочном проекте художник рассматривает взаимосвязь этих явлений через человека – как части природы и носителя технологической мысли. Серия работ стала результатом изучения и осмысления цифровой стороны изобразительного искусства.

Среди экспонатов выставки зрители увидят мультимедийный объект. Он будет транслировать видео-арт и изменяться при взаимодействии с гостями выставки.