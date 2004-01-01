159528

Обратная связь

Выставка генеративного плаката Юрия Шачнева

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

На выставке будет представлено порядка двадцати плакатов, созданных в цифровом формате и напечатанных на глянцевой плакатной бумаге.

В обществе часто поднимается вопрос о противопоставлении природы и технологий. В выставочном проекте  художник рассматривает взаимосвязь этих  явлений через человека – как части природы и носителя технологической мысли. Серия работ стала результатом изучения и осмысления цифровой стороны изобразительного искусства.

Среди экспонатов выставки зрители увидят мультимедийный объект.  Он будет транслировать видео-арт и изменяться при взаимодействии с гостями выставки.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?