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Обними меня

История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни

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События: Спектакли.

В спектакле "Обними меня" на сцене встречаются звезды популярных проектов, представляя зрителям сочетание юмора и эмоциональной глубины. История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни…Появление нежданных гостей нарушает семейную идиллию. Неожиданный поворот событий ставит всех героев перед странным выбором… Cюжет держит зрителя в тонусе и интригует.

Спектакль живой, в нем есть атмосфера, энергетика, юмор, оптимизм, настроение и непредсказуемый финал!

Актеры делятся самыми искренними эмоциями, заставляя нас смеяться и плакать вместе с ними.
Спектакль задевает за живое, поскольку рассказывает универсальную историю, в которой каждый может узнать себя.

В спектакле участвуют:

Актёр театра и кино Александр Никитин

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева

Народный артист РФ Андрей Ильин

Актёр театра и кино Дмитрий Марин

Актриса театра и кино Александра Барышева

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