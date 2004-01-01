Обними меня
История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни
История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни
В спектакле "Обними меня" на сцене встречаются звезды популярных проектов, представляя зрителям сочетание юмора и эмоциональной глубины. История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни…Появление нежданных гостей нарушает семейную идиллию. Неожиданный поворот событий ставит всех героев перед странным выбором… Cюжет держит зрителя в тонусе и интригует.
Спектакль живой, в нем есть атмосфера, энергетика, юмор, оптимизм, настроение и непредсказуемый финал!
Актеры делятся самыми искренними эмоциями, заставляя нас смеяться и плакать вместе с ними.
Спектакль задевает за живое, поскольку рассказывает универсальную историю, в которой каждый может узнать себя.
В спектакле участвуют:
Актёр театра и кино Александр Никитин
Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева
Народный артист РФ Андрей Ильин
Актёр театра и кино Дмитрий Марин
Актриса театра и кино Александра Барышева
Спектакль по пьесе Энтони Шеффера