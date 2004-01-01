В спектакле "Обними меня" на сцене встречаются звезды популярных проектов, представляя зрителям сочетание юмора и эмоциональной глубины. История рассказывает о паре, прошедшей через годы семейной жизни…Появление нежданных гостей нарушает семейную идиллию. Неожиданный поворот событий ставит всех героев перед странным выбором… Cюжет держит зрителя в тонусе и интригует.

Спектакль живой, в нем есть атмосфера, энергетика, юмор, оптимизм, настроение и непредсказуемый финал!

Актеры делятся самыми искренними эмоциями, заставляя нас смеяться и плакать вместе с ними.

Спектакль задевает за живое, поскольку рассказывает универсальную историю, в которой каждый может узнать себя.

В спектакле участвуют:

Актёр театра и кино Александр Никитин

Заслуженная артистка РФ Лидия Вележева

Народный артист РФ Андрей Ильин

Актёр театра и кино Дмитрий Марин

Актриса театра и кино Александра Барышева