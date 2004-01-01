О героях былых времен

Мероприятия пройдут в библиотеках Мурманской области. Они посвящены Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Праздник является продолжением вековой традиции, существовавшей в российском государстве. Именно в эти дни в Российской Империи праздновали День георгиевских кавалеров. Сегодня в день героев Отечества чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

В программе мероприятий: брейн-ринг «Учись у героев» с вопросами по истории страны; онлайн-игра «Герои Отечества»; выставка «Александр Невский на страже западных рубежей России»: по материалам летописного лицевого свода XVI в.». В рамках знакомства с экспозицией состоятся интерактивные занятия, дающие возможность понимания древнерусского текста и навыка самостоятельного чтения.