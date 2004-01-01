О детях по-взрослому
Научный телемост «О детях по-взрослому» соединит Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска и Смоленска
Научный телемост «О детях по-взрослому» соединит Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска и Смоленска
День защиты детей – самое время поговорить о детях. Не о том, как их поздравить и развлечь в этот день, а по-взрослому: о том, как слушать и слышать детей, как создать им условия, в которых бы они могли развиваться и учиться, как защитить их от опасностей, которые могут ждать их в школе.
В программе телемоста:
Телемост состоится в Информационных центрах по атомной энергии Смоленска (ул. Пржевальского 4, СмолГУ, учебный корпус №1) и Мурманска (Портовый проезд 25, атомный ледокол «Ленин»).
Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке по ссылке.