О детях по-взрослому

День защиты детей – самое время поговорить о детях. Не о том, как их поздравить и развлечь в этот день, а по-взрослому: о том, как слушать и слышать детей, как создать им условия, в которых бы они могли развиваться и учиться, как защитить их от опасностей, которые могут ждать их в школе.

В программе телемоста:

ток-шоу «Наука за 180 секунд» - семейный психолог и гештальт-терапевт Екатерина Кочетова из Смоленска и учитель-логопед, воспитатель высшей категории, магистрант Мурманского арктического государственного университета Юлия Ожог из Мурманска за три минуты ответят на волнующие всех родителей вопросы о воспитании детей

игра «Устами младенца» - гости ИЦАЭ смогут попробовать понять самых юных исследователей, отгадывая термины из области физики, химии и атомной энергетики.

интеллектуальная игра «Адреналин» - 10 вопросов о семье, семейной жизни, детях и детёнышах

Телемост состоится в Информационных центрах по атомной энергии Смоленска (ул. Пржевальского 4, СмолГУ, учебный корпус №1) и Мурманска (Портовый проезд 25, атомный ледокол «Ленин»).

Вход свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке по ссылке.