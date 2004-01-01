Новые поступления

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Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея

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События: Выставки.

Комплектование фондов является одним из важнейших направлений работы каждого музея. Прежде всего коллекции пополняются предметами, соответствующими его профилю. Поэтому собрание Мурманского областного художественного музея регулярно комплектуются предметами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В фонды могут попасть работы мастеров не только Мурманской области, но и из других регионов и стран.

С момента основания музея 17 января 1990 года его коллекции продолжают ежегодно пополняться за счет передачи из других учреждений, от коллекционеров и мастеров, художников и их семей.

На выставке будут представлены произведения мурманских, московских и ленинградских живописцев и графиков.

Посетители узнают о том, как предметы попадают в музей, познакомятся с произведениями, недавно поступившими в фондовое собрание, и насладятся разнообразием тем и сюжетов, зачастую редко соседствующих в рамках одной экспозиции.

Художественный музей
c 31 августа по 1 октября

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