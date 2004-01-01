Новые поступления

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Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея
Комплектование фондов является одним из важнейших направлений работы каждого музея. Прежде всего коллекции пополняются предметами, соответствующими его профилю. Поэтому собрание Мурманского областного художественного музея регулярно комплектуются предметами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В фонды могут попасть работы мастеров не только Мурманской области, но и из других регионов и стран.
С момента основания музея 17 января 1990 года его коллекции продолжают ежегодно пополняться за счет передачи из других учреждений, от коллекционеров и мастеров, художников и их семей.
На выставке будут представлены произведения мурманских, московских и ленинградских живописцев и графиков.
Посетители узнают о том, как предметы попадают в музей, познакомятся с произведениями, недавно поступившими в фондовое собрание, и насладятся разнообразием тем и сюжетов, зачастую редко соседствующих в рамках одной экспозиции.
Постоянная тактильная выставка из собрания музея
Выставка графических произведений художников Мурманской области и других регионов