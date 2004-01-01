Новые поступления

Комплектование фондов является одним из важнейших направлений работы каждого музея. Прежде всего коллекции пополняются предметами, соответствующими его профилю. Поэтому собрание Мурманского областного художественного музея регулярно комплектуются предметами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В фонды могут попасть работы мастеров не только Мурманской области, но и из других регионов и стран.



С момента основания музея 17 января 1990 года его коллекции продолжают ежегодно пополняться за счет передачи из других учреждений, от коллекционеров и мастеров, художников и их семей.



На выставке будут представлены произведения мурманских, московских и ленинградских живописцев и графиков.



Посетители узнают о том, как предметы попадают в музей, познакомятся с произведениями, недавно поступившими в фондовое собрание, и насладятся разнообразием тем и сюжетов, зачастую редко соседствующих в рамках одной экспозиции.