Новый год для Мышастика

Кукольное приключение – интерактивный спектакль, где самые юные жители и гости столицы Кольского Заполярья будут не только зрителями, но и участниками увлекательных событий. Артисты во время спектакля напрямую взаимодействуют с маленькими зрителями, к которым в конце сказки приходят Дед Мороз и Снегурочка – поиграть в весёлые игры и, конечно же, поводить традиционный праздничный хоровод вокруг ёлочки.

Что такое Новый год? Радость, смех, ёлка, веселье, подарки! Но, самое главное – СЕМЬЯ: то, что мы можем собраться все вместе, отложив в сторону ежедневные дела и заботы! Вот и наше мышиное семейство дружно собирается встретить свой самый любимый праздник, но.... Какой Новый год без сюрпризов??? К ним постучится самый неожиданный гость! Кто? Приходи на наш праздник, чтобы узнать ответ!

Ждём тебя, малыш, в нашей волшебной сказке, в которой будет все: песни и игры, танцы и поздравления!

Режиссер-постановщик - Елена Уварова.

Автор пьесы - заслуженный работник культуры РФ Елена Крынжина.

Композитор - Ирина Лермонтова.

Художник-постановщик – Лариса Ершова.

В спектакле заняты учащиеся, выпускники и преподаватели ДТШ.

Рекомендуемый возраст - от 2 до 6 лет.