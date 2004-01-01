Новогодняя ночь на катке

Приглашаем всех провести Новогоднюю ночь ярко и незабываемо на катке! Мы будем работать с 23:00 до 04:00.

В программе праздничных катаний:

Салют под бой курантов;

Конкурсы, игры и подарки от Деда Мороза и Снегурочки;

Фуршет с фруктами, сладостями и игристым комплиментом;

Сладкая вата и аквагрим всем желающим;

Розыгрыш главного приза: "VIP карты нашего катка";

Такой новый год вы запомните надолго!

Для тех, кто далеко живёт проезд в общественном транспорте в Новогоднюю ночь по билетам мероприятия бесплатно!

*Весь праздник под открытым небом, поэтому QR-коды не требуются