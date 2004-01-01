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Новогодняя ночь на катке

Праздничная ночь на катке Строитель

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События: Праздники, Новый год.

Приглашаем всех провести Новогоднюю ночь ярко и незабываемо на катке! Мы будем работать с 23:00 до 04:00.

В программе праздничных катаний:

  • Салют под бой курантов;
  • Конкурсы, игры и подарки от Деда Мороза и Снегурочки;
  • Фуршет с фруктами, сладостями и игристым комплиментом;
  • Сладкая вата и аквагрим всем желающим;
  • Розыгрыш главного приза: "VIP карты нашего катка";

Такой новый год вы запомните надолго!

Для тех, кто далеко живёт проезд в общественном транспорте в Новогоднюю ночь по билетам мероприятия бесплатно!

*Весь праздник под открытым небом, поэтому QR-коды не требуются

Стадион «Строитель»
31 декабря
23:00 - 04:00
Цены

Стоимость входа 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей до 12 лет (прокат коньков уже включён в стоимость билета).

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