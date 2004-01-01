Новогодняя ночь на катке
Праздничная ночь на катке Строитель
Праздничная ночь на катке Строитель
Приглашаем всех провести Новогоднюю ночь ярко и незабываемо на катке! Мы будем работать с 23:00 до 04:00.
В программе праздничных катаний:
Такой новый год вы запомните надолго!
Для тех, кто далеко живёт проезд в общественном транспорте в Новогоднюю ночь по билетам мероприятия бесплатно!
*Весь праздник под открытым небом, поэтому QR-коды не требуются
Стоимость входа 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей до 12 лет (прокат коньков уже включён в стоимость билета).