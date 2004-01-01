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Новогодний переворот

Как-то один журналист рассказал в своей газете, что Деда Мороза не бывает...

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События: Спектакли.

Будьте осторожны с новостями! Далеко не всё в них правда.
Как-то один журналист рассказал в своей газете, что Деда Мороза не бывает. И не то чтобы ему все сразу поверили… А вот Деды Морозы со всего света, настоящие, невыдуманные, прочитали эту газету, обиделись и уехали на курорт!
Так бы мы с вами и остались без новогоднего волшебства и подарков, если бы не главный герой спектакля — мальчик по имени Руперт.
Что же он придумал, чтобы спасти Новый год? Вы узнаете, когда придёте к нам на спектакль! 

Театр кукол
23 декабря
16:00
18:00
24 декабря
18:00
c 26 по 28 декабря
16:00
18:00
29 декабря
16:00
c 02 января 2023 по 03 января 2022
16:00
18:00
c 4 по 6 января 2023
11:00
16:00
18:00
c 7 по 8 января 2023
16:00
18:00
c 14 по 15 января 2023
16:00
18:00
Цены

400-500р.

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