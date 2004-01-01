Новогодний переворот

Будьте осторожны с новостями! Далеко не всё в них правда.

Как-то один журналист рассказал в своей газете, что Деда Мороза не бывает. И не то чтобы ему все сразу поверили… А вот Деды Морозы со всего света, настоящие, невыдуманные, прочитали эту газету, обиделись и уехали на курорт!

Так бы мы с вами и остались без новогоднего волшебства и подарков, если бы не главный герой спектакля — мальчик по имени Руперт.

Что же он придумал, чтобы спасти Новый год? Вы узнаете, когда придёте к нам на спектакль!