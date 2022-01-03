Новогодний кавардак

Для посетителей специалисты подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное. В преддверии нового года каждый посетитель сможет подготовить новогодние подарки на мастер-классах и украсить себя аквагримом.

Расписание

3 января:

14:00 Мастер-класс «Новогоднее настроение»

15:00 Мастер-класс «В ожидании праздника»

4 января

11:00-12:00 Аквагрим

15:00 Мастер-класс «Милые зверята»

9 января

14:00 Мастер-класс «Коляда-коляда»