Новогодний кавардак
Мероприятия в краеведческом музее
Мероприятия в краеведческом музее
Для посетителей специалисты подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное. В преддверии нового года каждый посетитель сможет подготовить новогодние подарки на мастер-классах и украсить себя аквагримом.
Расписание
3 января:
14:00 Мастер-класс «Новогоднее настроение»
15:00 Мастер-класс «В ожидании праздника»
4 января
11:00-12:00 Аквагрим
15:00 Мастер-класс «Милые зверята»
9 января
14:00 Мастер-класс «Коляда-коляда»
от 50 руб.