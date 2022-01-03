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Новогодний кавардак

Мероприятия в краеведческом музее

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События: Мастер-класс.

Для посетителей специалисты подготовили насыщенную программу, где каждый сможет найти для себя что-то увлекательное и интересное. В преддверии нового года каждый посетитель сможет подготовить новогодние подарки на мастер-классах и украсить себя аквагримом. 

Расписание

3 января:

14:00 Мастер-класс «Новогоднее настроение»

15:00 Мастер-класс «В ожидании праздника»

4 января

11:00-12:00 Аквагрим

15:00 Мастер-класс «Милые зверята»

9 января

14:00 Мастер-класс «Коляда-коляда»

Краеведческий музей
3 января 2022
14:00
15:00
4 января 2022
11:00 - 12:00
15:00
9 января 2022
14:00
Цены

от 50 руб.

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