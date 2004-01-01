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Новое поколение

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике

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События: Соревнование.

Мероприятие направлено на повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд регионов и дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях.

Мурманская область примет турнир уже во второй раз. Впервые соревнования в регионе прошли в 2016 году. Ожидается участие порядка 620 юных спортсменок из 22 субъектов России.

За право стать лучшими в индивидуальной программе и групповых упражнениях, таких как скакалка и мяч, будут бороться участницы 11-15 лет. Соревнования состоятся с 21 по 24 сентября с 9.00 утра и до 20.00 вечера. 22 сентября в 17:00 пройдёт торжественная церемония открытия, а 24 сентября в 19.15 – награждение сильнейших.

Легкоатлетический манеж
c 20 по 24 сентября
09:00 - 20:00
22 сентября
17:00 (Открытие)
24 сентября
19:15 (Награждение)

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