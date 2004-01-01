Новое поколение

Мероприятие направлено на повышение уровня спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов для формирования сборных команд регионов и дальнейшего участия во всероссийских соревнованиях.

Мурманская область примет турнир уже во второй раз. Впервые соревнования в регионе прошли в 2016 году. Ожидается участие порядка 620 юных спортсменок из 22 субъектов России.

За право стать лучшими в индивидуальной программе и групповых упражнениях, таких как скакалка и мяч, будут бороться участницы 11-15 лет. Соревнования состоятся с 21 по 24 сентября с 9.00 утра и до 20.00 вечера. 22 сентября в 17:00 пройдёт торжественная церемония открытия, а 24 сентября в 19.15 – награждение сильнейших.