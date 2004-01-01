Ночь перед Рождеством
Мистическая сказка для взрослых о любви, рассказанная в одну из самых волшебных ночей в году
Мистическая сказка для взрослых о любви, рассказанная в одну из самых волшебных ночей в году
Готов ли герой продать бессмертную душу ради любимой? Можно ли выйти победителем в сделке с нечистой силой и так ли страшен черт, как его малюют? О б этом и о другом спектакль Петра Васильева по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".
Режиссер-постановщик: Пётр Васильев
Художник-постановщик: Алевтина Торик
Композитор: Петр Макаров
Художник по свету: Павел Малкин
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена
Музыкальная сказка