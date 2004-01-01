Мистическая сказка для взрослых о любви, рассказанная в одну из самых волшебных ночей в году

Готов ли герой продать бессмертную душу ради любимой? Можно ли выйти победителем в сделке с нечистой силой и так ли страшен черт, как его малюют? О б этом и о другом спектакль Петра Васильева по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Режиссер-постановщик: Пётр Васильев

Художник-постановщик: Алевтина Торик

Композитор: Петр Макаров

Художник по свету: Павел Малкин