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Ночь перед Рождеством

Мистическая сказка для взрослых о любви, рассказанная в одну из самых волшебных ночей в году

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События: Спектакли.

Готов ли герой продать бессмертную душу ради любимой? Можно ли выйти победителем  в сделке с нечистой силой и так ли страшен черт, как его малюют? О б этом и о другом спектакль Петра Васильева по мотивам повести Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки".

 Режиссер-постановщик: Пётр Васильев

Художник-постановщик: Алевтина Торик

Композитор: Петр Макаров

Художник по свету: Павел Малкин

Театр кукол
24 ноября
19:00

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