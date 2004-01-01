Николай Михайлович Морозов

Николай Морозов – заслуженный художник РФ, живописец, график, стоявший у истоков мурманского отделения Союза художников РСФСР. Тема Севера стала главной в искусстве мастера, а пейзаж – любимым жанром. Морозов много путешествовал по Кольскому полуострову, перенося на холст сюжеты из жизни, написал ряд выразительных портретов современников. Отличительное качество работ Николая Михайловича Морозова – их жизнеутверждающая сила. Темперамент, эмоциональность, характерные для Николая Морозова, определяют его свободную, динамичную манеру письма. Художник предпочитал работать в технике масляной живописи и акварели.

В экспозицию выставки вошли живописные и графические работы Николая Михайловича, охватывающие большое разнообразие тем и сюжетов. У зрителя есть уникальная возможность ознакомиться с ретроспективой творчества мурманского художника, проследить как менялись приемы и цветовые сочетания, особенности каждого жанра, используемого автором. Вместе с Николаем Михайловичем зритель отправляется в путешествие по Кольскому краю, знакомится с природными ландшафтами и памятниками деревянного зодчества, жизнью коренных жителей полуострова и современниками, окружавшими художника в его активной творческой деятельности.