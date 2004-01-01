Николай Ковалев

Николай Ковалёв (1937-2021) – живописец, график, писатель, поэт. Заслуженный художник России, член Союза художников РСФСР, член Союза российских писателей.

Родился в 1937 году в Ставрополе. Окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Долгое время жил и работал в Мурманске. Сотрудничал с крупнейшими издательствами Москвы и Ленинграда, с Мурманским книжным издательством в оформлении нескольких десятков взрослых и детских книг. Писал стихи, публицистические и искусствоведческие статьи, эссе, мемуары.