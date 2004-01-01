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Николай Колычев

Встреча, посвященная памяти поэта и прозаика

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События: Встреча.

Любимый и самый читаемый поэт Мурманской области, автор почти двух десятков поэтических книг, изданных в Москве и Мурманске, участник многочисленных поэтических сборников. Лауреат Большой литературной премии России, Николай Владимирович был удостоен многих других высоких званий и наград. Его жизнь и творчество остаются примером беззаветного служения русской литературе.

Центральным событием встречи станет показ документального фильма «Два человеческих счастья: Родина и Семья», посвященного поэту.

Представит картину сценарист, режиссер и оператор фильма Александр Еремеев.

Прозвучат стихи Николая Владимировича, друзья и коллеги вспомнят моменты творческого и дружеского общения.

На встрече будет присутствовать вдова Вера Колычева, писатели и поэты, творческая интеллигенция региона: Дмитрий Коржов, Ольга Лукичева, Илья Виноградов, Светлана Полянцева, Александр Базанов.

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