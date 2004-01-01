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Непарадный Ленинград

Выставка из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга

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События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Непарадный Ленинград» из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга.
В экспозицию выставки вошли живописные и графические произведения художников ленинградской пейзажной школы 1930 - 1940-x годов. На примере произведений таких мастеров, как Александр Ведерников, Владимир Гринберг, Николай Емельянов, Николай Лапшин, Вячеслав Пакулин зритель сможет увидеть какое широкое развитие получили творческие искания нового выразительного языка в пейзажном жанре. Отличительной особенностью работ было не фиксирование зрительных наблюдений, а умение минимумом средств создать максимум впечатлений, обобщить и упростить пейзаж, создавая форму крупными цветовыми пятнами и цветовыми взаимодействиями.
Пейзажи мастеров ленинградской школы живописи - дают возможность побывать в знакомых и малоизвестных уголках Ленинграда 1930—1940-х годов, ощутить удивительное слияние города и природы, наблюдая его состояние в разные времена года, в разное время суток.
Выставка будет работать в Культурно-выставочном центре Русского музея с 1 июня по 17 сентября 2023 года.

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