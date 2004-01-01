Необычайное чаепитие у Шляпника

Выставка многопрофильная, интересная и необычная, как произведение Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»!

Зрители увидят историческую коллекцию шляп ХХ века из собрания крупнейшего шляпного мастера Марины Седовой.

В экспозиции будет представлен европейский, российский и советский фарфор конца XIX века по 1970-е годы XX века из собрания Андрея Маевского.

Выставка продемонстрирует зрителю историю моды и развитие дизайна ХХ века не только на примере головных уборов и чайных сервизов, но и на образцах различных аксессуаров, женского платья и художественных произведений.

13 мая 2022 года в 18:00 в главном здании музея (ул. Коминтерна д. 13) состоится лекция Марины Анатольевны Седовой «Dior и экстравагантность китайского дворника».

Лекция бесплатная.

14 мая в 12:00 в главном здании музея (ул. Коминтерна д. 13) состоится мастер-класс «Как из салфетки за 30 рублей сделать шляпку за 500 долларов».

Вас ждёт изготовление коктейльной шляпки для особого случая: театр, ресторан, свидание.

Стоимость: 500 рублей