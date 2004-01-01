Неделя военно-исторической книги

Великая Отечественная война – одна из важных тем в отечественной литературе. Многие писатели XX века принимали участие в боевых действиях. Кто-то служил военным корреспондентом, кто-то воевал в партизанском отряде. У каждого из них была своя война и свое видение произошедшего. Эти свидетельства важны для каждого из нас, но особенное значение они имеют для современной молодежи.

В течение недели в Областной научной библиотеке пройдут мероприятия, посвященные книгам о Великой Отечественной войне. Среди мероприятий - викторины, познавательные игры, экскурсии по выставкам литературы и беседы о книгах.

Будет представлена художественная литература, мемуары, публицистика, историко-документальная, научно-популярная литература из фонда библиотеки.

На выставке «Нюрнбергский процесс: уроки истории» читатели ознакомятся с изданиями, раскрывающими подготовку, ход проведения и освещение событий «Суда народов». Отдельный раздел выставки посвящен истории Мурманской области. Выставка «Великие битвы Великой Отечественной войны» представит книги о самых известных сражениях, которые оказали большое влияние на исход схватки с фашизмом.

Викторина «Набат памяти» посвящена героизму миллионов советских людей. Ее участники ответят на вопросы о подвигах наших соотечественников на разных этапах войны, отдельный тур викторины будет посвящен войне в Заполярье.

Познавательная игра «Великая война, великая Победа» состоит из нескольких этапов. На каждом из них участникам предстоит назвать художественные произведения о войне, наиболее известные экранизации, узнать по портретам знаменитых полководцев, разгадать литературно-исторический кроссворд.

Эксперт-баттл «Героический» - это молодежная командная игра. Ее участникам предстоит ответить на вопросы из области военной истории и литературы.