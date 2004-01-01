Неделя периодических изданий по искусству

Областная научная библиотека приглашает на встречу с разнообразной палитрой журналов по искусству

В течение недели посетителей ждут развернутые выставки - просмотры искусствоведческих изданий. Среди экспонатов как абсолютно новые журналы, которые библиотека стала получать совсем недавно, так и раритетные издания, чья популярность проверена временем.

Вниманию посетителей будет представлен один из лучших печатных источников о современных проблемах художественного мира – «The Art Newspaper».

Каждый день Недели будет посвящен отдельному направлению искусства.

17 мая – День изобразительного искусства;

18 мая – День декоративно-прикладного искусства и моды;

19 мая – День музыки;

20 мая – День театра и балета;

21 мая – День фотоискусства и кино;

22 мая – День винтажного журнала

Приглашаем на встречу с прекрасным всех любителей искусства и печатного слова.