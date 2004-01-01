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Неделя периодических изданий по искусству

Областная научная библиотека приглашает  на встречу с разнообразной палитрой журналов по искусству

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События: Выставки.

В течение недели посетителей ждут развернутые выставки - просмотры искусствоведческих  изданий. Среди  экспонатов как абсолютно новые журналы,  которые библиотека стала получать совсем недавно, так и  раритетные издания, чья популярность проверена временем.

Вниманию посетителей будет представлен один из лучших  печатных источников о современных проблемах художественного мира – «The Art Newspaper».

Каждый день Недели будет посвящен отдельному направлению искусства.

17 мая – День изобразительного искусства;

18 мая – День декоративно-прикладного искусства и моды;

19 мая – День музыки;   

20 мая – День театра и балета; 

21 мая – День фотоискусства  и кино;

22 мая – День винтажного журнала

Приглашаем на встречу с прекрасным всех любителей искусства и печатного слова.

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