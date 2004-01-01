Неделя периодических изданий по искусству
Областная научная библиотека приглашает на встречу с разнообразной палитрой журналов по искусству
Областная научная библиотека приглашает на встречу с разнообразной палитрой журналов по искусству
В течение недели посетителей ждут развернутые выставки - просмотры искусствоведческих изданий. Среди экспонатов как абсолютно новые журналы, которые библиотека стала получать совсем недавно, так и раритетные издания, чья популярность проверена временем.
Вниманию посетителей будет представлен один из лучших печатных источников о современных проблемах художественного мира – «The Art Newspaper».
Каждый день Недели будет посвящен отдельному направлению искусства.
17 мая – День изобразительного искусства;
18 мая – День декоративно-прикладного искусства и моды;
19 мая – День музыки;
20 мая – День театра и балета;
21 мая – День фотоискусства и кино;
22 мая – День винтажного журнала
Приглашаем на встречу с прекрасным всех любителей искусства и печатного слова.
Выставка изданий на двух яхыках
Выставка, посвященная 95-летию со дня рождения Льва Васильевича Журина и поисковой деятельности в Мурманской области