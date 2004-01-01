Выбранная для постановки режиссером Паоло Эмилио Ланди пьеса классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты имеет все шансы надолго завоевать сердца зрителей. Написанная столетие назад, эта комедия не утратила остроты, а, напротив, приобрела новые иронические акценты. Несмотря на то, что действие происходит в Италии, коллизии постановки будут близки и понятны каждому зрителю.

Обаятельный молодой человек по имени Чичилло припеваючи проводит время в солнечном Неаполе. Безбедное существование обеспечивает ему дядюшка Феличе Шошамокка из провинциального городка. Надеясь, что племянник на регулярно высылаемые ему крупные суммы денег не только получил образование и стал врачом, но и уже открыл свою клинику для душевнобольных, Феличе отправляется в Неаполь, чтобы собственными глазами полюбоваться на успехи любимого родственника.

Нужно ли говорить, что известие о приезде дяди повергает молодого человека в состояние невероятной паники? Что делать? Где взять дом и хотя бы пятнадцать сумасшедших? План рождается молниеносно, но удастся ли столь же блистательно воплотить его в жизнь?.. Несомненно! Ведь в Неаполе живет самая экстравагантная публика! И начинается такая круговерть...

«Неаполитанские каникулы» – это настоящий остроумный, яркий праздник с блистательными творческими работами актеров волковской труппы!

Продолжительность - 2 часа 50 минут (с 2 антрактами)

«Большие гастроли» организованны ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.