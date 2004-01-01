Не вернувшиеся с войны

Выставка рассказывает о том, как развивалось поисковое движение на территории Мурманской области, ее основателе Льве Васильевиче Журине, как проводится работа поисковых отрядов и кто координирует деятельность поисковиков.



Из фондов Мурманского областного краеведческого музея на выставке будут представлены документы и фотографии Л.В. Журина, экспонаты предметов быта и вооружения солдат Красной Армии и германских вооруженных сил, найденные поисковиками Мурманской области на местах боев. Работа поисковиков будет представлена фотографиями, документами и снаряжением, которое использовалось на поисковых работах. На выставке будут показаны образцы документации, которая ведется при поиске и обнаружении останков бойцов: протоколы эксгумации, акты о проведении поисковых работ, информационные листы.