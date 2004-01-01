Не вдруг

В экспозицию, посвященную 65-летию со дня рождения художника, вошли произведения из фондового собрания музея и из коллекции автора.

Сергей Юрьевич Чеботарь – художник редкого дарования, талантливый график, живописец, педагог, член Союза художников России, участник областных, региональных, общероссийских и международных выставок. Тонкий лирик, все время находящийся в поиске новых сюжетов, является живописцем большого творческого диапазона. Работает в жанре портрета, пейзажа, тематической картины.

Живописные работы автора отличает точность композиционного и цветового строя, богатый колорит, раскованность и эмоциональная свобода в решении творческих задач. Каждая работа автора – это отражение его характера и личных симпатий.