Не в свои сани не садись
Музыкальная комедия по пьесе А. Н. Островского
Музыкальная комедия по пьесе А. Н. Островского
Продюсерская Компания «АМЕТИСТ» представляет искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского.
Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика МАРКА ЗАХАРОВА) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной.
Образы, созданные Народными артистами России Ириной Муравьевой и Сергеем Никоненко, несут ощущение праздника, любви, честности и справедливости! Игра блестящей молодежи московских театров, музыка, танцы, живое исполнение романсов вовлекают зрителя в море ярких эмоций и дарят прекрасное настроение.
Вы на два часа с небольшим окунётесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы Александра Николаевича Островского.
«Это сладость, а не язык. Какие словеса! Какие остроумные ходы. Какие фразы, которые даже учить не надо, они запоминаются сами. Пир души - этот Островский. Он очень современный автор. В его пьесах нет ничего такого забытого, сложного, исторического. Это классика на века».
И.В. Муравьева
В спектакле принимают участие:
Народные артисты России
ИРИНА МУРАВЬЕВА и СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО,
Заслуженный артист России Борис ШУВАЛОВ,
актёр Театра Ермоловой Сергей КЕМПО/
актёр Московского театра имени Станиславского Владимир ФЕКЛЕНКО/
актёр Московского театра им. М.Н. Ермоловой Григорий ЮЖАКОВ,
актрисы Театра Наций Анна ВОРОПАЕВА/
актрисы Полина КУЦЕНКО/ Елена Кибалова и Светлана ЧИЛЕЙ,
актёр Театра Современной Пьесы Егор МОРОЗОВ/
актер Театра Армии Иван ГРИШЕНКОВ/
актер Государственного театра киноактёра Дмитрий ОБОЛОНКОВ.
Продолжительность 2 часа 20 минут с одним антрактом.
Классическая комедия Мольера в двух действиях