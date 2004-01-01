Не в свои сани не садись

Продюсерская Компания «АМЕТИСТ» представляет искрометную комедию по пьесе А. Н. Островского.

Неповторимый спектакль яркого режиссёра современности Романа Самгина (любимого ученика МАРКА ЗАХАРОВА) и прекрасного художника-сценографа Ольги Шагалиной.

Образы, созданные Народными артистами России Ириной Муравьевой и Сергеем Никоненко, несут ощущение праздника, любви, честности и справедливости! Игра блестящей молодежи московских театров, музыка, танцы, живое исполнение романсов вовлекают зрителя в море ярких эмоций и дарят прекрасное настроение.

Вы на два часа с небольшим окунётесь в чудесный мир поэтики языка русского классического исполнения пьесы Александра Николаевича Островского.

«Это сладость, а не язык. Какие словеса! Какие остроумные ходы. Какие фразы, которые даже учить не надо, они запоминаются сами. Пир души - этот Островский. Он очень современный автор. В его пьесах нет ничего такого забытого, сложного, исторического. Это классика на века».

И.В. Муравьева

В спектакле принимают участие:

Народные артисты России

ИРИНА МУРАВЬЕВА и СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО,

Заслуженный артист России Борис ШУВАЛОВ,

актёр Театра Ермоловой Сергей КЕМПО/

актёр Московского театра имени Станиславского Владимир ФЕКЛЕНКО/

актёр Московского театра им. М.Н. Ермоловой Григорий ЮЖАКОВ,

актрисы Театра Наций Анна ВОРОПАЕВА/

актрисы Полина КУЦЕНКО/ Елена Кибалова и Светлана ЧИЛЕЙ,

актёр Театра Современной Пьесы Егор МОРОЗОВ/

актер Театра Армии Иван ГРИШЕНКОВ/

актер Государственного театра киноактёра Дмитрий ОБОЛОНКОВ.

Продолжительность 2 часа 20 минут с одним антрактом.