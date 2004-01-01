Не небесам чужой отчизны – я песни Родине слагал

10 декабря исполняется 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова – поэта, прозаика, публициста, внесшего неоценимый вклад в русскую литературу. Некрасов также был издателем главных отечественных литературных журналов своего времени – «Современника» и «Отечественных записок».

На выставке, посвященной юбиляру, вы найдете биографию поэта. Доктор филологических наук Михаил Макеев открывает неизвестные эпизоды жизни автора «народных поэм» в книге «Николай Некрасов» из знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Поэтический сборник Некрасова «Русские женщины» позволит современному читателю увидеть жизнь и быт крестьян России.

Проза Некрасова издавалась незаслуженно редко. В увлекательном романе «Три страны света» захватывающая приключенческая фабула и полные драматизма ситуации сочетаются с большим познавательным материалом. Канва произведения – странствия по России молодого дворянина. Название книги соответствовало географическому положению России, уже имевшей владения в Азии, а до 1867 года – в Северо-Западной Америке. Главная тема – чистая любовь, преодолевающая все испытания жизни и приносящая человеку истинное счастье. Этот роман составляет дилогию с другим произведением Некрасова – «Мертвое озеро». Здесь представлена широкая картина русского общества середины XIX века. Среди героев – аристократы, купцы и даже уголовники. В центре повествования – волнующая судьба и любовь молодой женщины. Особый интерес вызовет эта книга у почитателей жанра «женский роман». Оба произведения созданы Некрасовым совместно с писательницей Авдотьей Панаевой.