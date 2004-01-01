Не наигралась

Екатерина Викторовна Чеченина - учитель русского языка и литературы из г. Мурманска. Её детство пришлось на тяжёлое для всей страны время - 90-е годы, поэтому оригинальная "Барби" была только одна - подаренная за отличное окончание начальной школы.

Потом, примерно в 26 лет Екатерина открыла для себя на YouTube канал Натальи Берсеневой - взрослой девушки, коллекционирующей кукол. Вслед за этим узнала, что может заказать куклу любимой исполнительницы детства - Бритни Спирс. Так было положено начало новому увлечению.

Сейчас в её коллекции есть "Барби" (90-х и современные), принцессы, персонажи из разных киновселенных (Гарри Поттер, "Звёздные войны"), куколки из линеек Monster High (потомки мифических существ вроде графа Дракулы или снежного человека) и Ever After High (дети сказочных / литературных персонажей вроде Красной Шапочки или Белого Кролика). Присутствуют и несколько кукол из линейки "Вдохновляющие женщины", у которых есть реальные прототипы - например, основательница современного сестринского дела Флоренс Найтингейл.

Екатерина любит фотографировать своих "девочек", особенно на природе. В экспозицию войдут несколько ее фоторабот.

Так сама Екатерина говорит о своем увлечении:

«Считаю, что не стыдно заниматься чем-то "не по возрасту" - стыдно запрещать себе то, что делает тебя счастливым. Жизнь одна, и лучше начать делать то, что нравится, поздно, чем никогда».