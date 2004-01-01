Наука в лицах

Выставка изданий, которые в увлекательной форме рассказывают о научных забавах, играх, опытах

Наука - двигатель прогресса. Благодаря ее развитию в мире существуют новые технологии, удобные приборы, препараты, спасающие людей от болезней.

Выставка посвящена российским ученым, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки. Книги и журналы, представленные на выставке, рассказывают о Пирогове, Павлове, Лобачевском, Ломоносове,

Менделееве, Чебышеве, Ковалевской, Капице, Курчатове, Ландау, Сахарове и многих других.

Особое внимание хочется обратить на новое издание – «Деловые записки: великий русский физик о насущном», автор - Петр Леонидович Капица, физик, инженер, лауреат Нобелевской премии. Его книга - это письма-беседы. Круг его адресатов-собеседников широк. От матери и первой жены Надежды Черносвитовой до советских вождей - Сталина, Хрущева, Брежнева. Цель книги обозначена самим автором: «На словах только в любви объясняются, а о делах следует писать».

Для ценителей юмора и нескучной научной литературы будет интересна книга «Советские ученые шутят… Хотя бывало не до шуток». Она является не только юмористической, но также носит познавательный характер, поскольку обращается к истории советской физики ХХ века.

На выставке читатели смогут познакомиться с изданиями, которые в увлекательной форме рассказывают о научных забавах, играх, опытах.

Новейшим разработкам ученых современности посвящены публикации в журналах: «В мире науки», «Популярная механика», «Наука и техника», «Знание – сила», «Наука и жизнь», «Природа».