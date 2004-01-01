Наука и технологии

Интерактивная выставка развернется на территории всей библиотеки. Тематические площадки, посвященные научным открытиям, физике и астрономии, истории и экологии, медицине и биологии, ИТ-технологиям, соберут гостей в залах, в книгохранении и в планетарии «Просто космос».

Выставка «Самые важные научные открытия 2021 года» поведает о ярких научных открытиях, которые произошли в этом году. Температура бьёт рекорды, организм ожил после тысячелетий в вечной мерзлоте, роботам стало тесно на Марсе, а древнеегипетская мумия всех удивила – этими и многими другими темами учёные занимались в 2021 году. Экспертом выступит популяризатор науки Илья Кабанов, главный редактор научно-популярного альманаха metkere.com, научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

В рамках интерактивной выставки «Космос ближе» состоится выступление космонавта Сергея Волкова. Он расскажет о подготовке к полётам, качествах, которыми должен обладать настоящий космонавт и ответит на вопросы гостей.

Участники выставки-экскурсии «Мир науки на страницах книжных раритетов» смогут ознакомиться с уникальными изданиями XIX–нач. XX в. Среди них труды классиков отечественной науки: М. В. Ломоносова, Н. Я. Озерецковского, Д. И. Менделеева, а также факсимильные воспроизведения прижизненных изданий К. Э. Циолковского, побывавших в космосе.

Григорий Ильин, аналитик научно-организационного отдела Федерального исследовательского центра Кольский научный центр РАН расскажет о полярных сияниях. Посетители выставки узнают, как и где лучше всего наблюдать это явление природы, как можно сфотографировать сияние. Не останутся в стороне легенды и различные суеверия, связанные со сполохами.

Участники интерактивной презентации «Информационные технологии в современном мире» от образовательного центра «IT-куб» сыграют в игру «Верю/не верю», узнают о современных информационных технологиях в жизни обычных людей, с какими повседневными делами уже успешно справляется машины и при помощи VR-очков смогут исследовать организм человека изнутри, посетить научную лабораторию и космическую станцию.

В течение дня будет функционировать мобильная экспозиция Баренц-отделения Всемирного фонда охраны дикой природы «Моря Российской Арктики», которая расскажет об уникальной природе Арктики.

Также 20 ноября посетителей библиотеки ждет интерактивная выставка и показ фильма «Прорыв Джима Эллисона» (18+) в рамках Фестиваля актуального научного кино («ФАНК»), интеллектуальные игры и турнир по Just Dance.

Подробная информация – в программе большой интерактивной выставки «Наука и технологии».