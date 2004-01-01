«Все начинается с любви». Его за последние годы посмотрели более 350 тысяч зрителей в 189 городах России в 18-ти странах мира. В новом спектакле собраны как лучшие произведения предыдущего спектакля, так и новые композиции.

Заслуженный артист России МАКСИМ АВЕРИН – один из ведущих и популярных отечественных актеров, успешный киноактер, ведущий телешоу на Первом канале, режиссер. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.

Моноспектакль «Научи меня жить» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста. Это не творческая встреча, не концерт, - это именно спектакль со своей драматургией, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой. Актер остается один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге.

В программе: стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко и других прекрасных авторов, песни советских и российских композиторов.

Максим Аверин из тех артистов, кто ведет за собой зрителя, находя в нем искреннего слушателя и собеседника. А положительная энергия, излучаемая актером, дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце.