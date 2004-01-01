Натюрморты. Цветы

Вышивка – один из древнейших видов женского рукоделия. Это сложное и многогранное искусство.

Клуб вышитой картины «Северяночка» был создан в 2006 году в Мурманском областном центре художественных ремёсел, после организации и проведения выставки «Вышитая картина». Участников клуба объединил общий интерес и желание делиться опытом и вдохновением друг с другом.

В экспозиции будут представлены работы, выполненные в разных техниках: традиционной вышивки гладью, крестом, лентами. Приглашаем любителей вышивки на встречу с прекрасным в отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.