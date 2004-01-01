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Натюрморты. Цветы

Выставка к 15-летию создания клуба вышитой картины «Северяночка»

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События: Выставки.

Вышивка – один из древнейших видов женского рукоделия. Это сложное и многогранное искусство.

Клуб вышитой картины «Северяночка» был создан в 2006 году в Мурманском областном центре художественных ремёсел, после организации и проведения выставки «Вышитая картина». Участников клуба объединил общий интерес и желание делиться опытом и вдохновением друг с другом.

В экспозиции будут представлены работы, выполненные в разных техниках: традиционной вышивки гладью, крестом, лентами. Приглашаем любителей вышивки на встречу с прекрасным в отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.

Дом ремесел
c 5 мая по 4 июля

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