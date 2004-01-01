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Национальные ремесла

Творческая мастерская

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События: Мастер-класс.

Головные уборы чуваш — уникальное явление в национальной культуре. Необычные женские шапочки, украшенные вышивкой, бисером, монетами — одни из самых узнаваемых элементов чувашской одежды.

Мастер-класс по вязанию основы для женского чувашского головного убора пройдет 15 сентября в 14:30 в библиотеке на Рябиновой аллее по адресу пр. Капитана Тарана, 14. Его проведёт представитель Мурманской региональной общественной организации «Чувашское культурное общество «Чувашский край»» – Дина Агеева.

Ждем Вас!

Место проведения: пр. Тарана 14

Город Мурманск
15 сентября
14:30

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