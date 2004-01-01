НАТО. Хроника жестокости

В рамках настоящей выставки экспонируются материалы, свидетельствующие об участии НАТО в Балканских войнах в 1990-х гг., войнах в Ираке и Афганистане в 2000-х гг., конфликте в Сирии в 2010-х гг., а также о сотрудничестве НАТО и Украины в наши дни. Укрепление позиций НАТО на востоке остаётся главным вопросом в международных отношениях Российской Федерации и Организации Североатлантического договора в 2020-х гг.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с Министерством обороны Российской Федерации, Центральным музеем Вооружённых Сил Российской Федерации, Российским историческим обществом (РИО), Московским государственным институтом международных отношений МИД Российской Федерации (МГИМО), Ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история», ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ТАСС) и ФГУП «МИА “Россия сегодня”».