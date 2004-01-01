Наша Победа

В выставке-конкурсе творческих работ принимали участие обучающиеся детских художественных школ и школ искусств Мурманской области, творческие коллективы кружков и студий изобразительного искусства г. Мурманска в возрасте от 7 до 15 лет.

Конкурс проводился по двум номинациям: живопись, графика по темам: «Я помню! Я горжусь!», «Город-герой Мурманск» и «Мы за мир!». Всего на конкурс было представлено более 100 работ из 17 учреждений дополнительного образования из городов Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Колы и поселка Мурмаши Кольского района.

На выставке в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» будут представлены 18 работ-победителей, авторы которых будут отмечены памятными дипломами.