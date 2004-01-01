Наш Гагарин

Выставка подготовлена совместно Мемориальным музеем космонавтики (г. Москва).

Впервые в нашем музее выставка экспонировалась в апреле 2016 года и была посвящена 55-летию первого полёта человека в космос. А к 60-летию памятной даты коллектив музея решил повторить выставку, дополнив

экспонатами из фондов музея и предметами из частных коллекций мурманчан. Жители города приняли участие в акции «Экспонат о космосе» и принесли в музей открытки, значки, игрушки для экспонирования.

На выставке будут представлены личные вещи Ю. А. Гагарина, Книга почетных посетителей Мурманского областного краеведческого музея с отзывом Ю. А. Гагарина, который он оставил при посещении нашего музея в

1965 году.