Наш Гагарин
Выставка, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики
Выставка, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики
Выставка подготовлена совместно Мемориальным музеем космонавтики (г. Москва).
Впервые в нашем музее выставка экспонировалась в апреле 2016 года и была посвящена 55-летию первого полёта человека в космос. А к 60-летию памятной даты коллектив музея решил повторить выставку, дополнив
экспонатами из фондов музея и предметами из частных коллекций мурманчан. Жители города приняли участие в акции «Экспонат о космосе» и принесли в музей открытки, значки, игрушки для экспонирования.
На выставке будут представлены личные вещи Ю. А. Гагарина, Книга почетных посетителей Мурманского областного краеведческого музея с отзывом Ю. А. Гагарина, который он оставил при посещении нашего музея в
1965 году.
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