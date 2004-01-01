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На волне фантазии

Разножанровая выставка Константина Соколова, Киры Сафроновой, Ирины Прокопчук и Александра Павленко

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События: Выставки.

Каким бы серьёзным делом не занимался человек, если он того желает, в его жизни всегда найдётся место и время для творчества.

Участников выставки «На волне фантазии» Константина Соколова, Киру Сафронову, Ирину Прокопчук и Александра Павленко объединила многолетняя работа в Полярном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича – ПИНРО (ныне – Полярный филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (ФБГНУ «ВНИРО»).

Работа в этом учреждении наложила свой отпечаток на их творчество – основная тематика работ - жизнь морских обитателей, труд ученых и рыбаков.

В экспозицию выставки вошли фотографии, живописные произведения, а также картины, вышитые крестом.

Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22.
Вход свободный.

Городской выставочный зал
c 20 марта по 19 апреля

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