На волне фантазии
Разножанровая выставка Константина Соколова, Киры Сафроновой, Ирины Прокопчук и Александра Павленко
Разножанровая выставка Константина Соколова, Киры Сафроновой, Ирины Прокопчук и Александра Павленко
Каким бы серьёзным делом не занимался человек, если он того желает, в его жизни всегда найдётся место и время для творчества.
Участников выставки «На волне фантазии» Константина Соколова, Киру Сафронову, Ирину Прокопчук и Александра Павленко объединила многолетняя работа в Полярном научно-исследовательском институте морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича – ПИНРО (ныне – Полярный филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (ФБГНУ «ВНИРО»).
Работа в этом учреждении наложила свой отпечаток на их творчество – основная тематика работ - жизнь морских обитателей, труд ученых и рыбаков.
В экспозицию выставки вошли фотографии, живописные произведения, а также картины, вышитые крестом.
Место проведения: ул. Октябрьская, д. 22.
Вход свободный.
Выставка, посвященная мастерам любительского изобразительного и декоративно–прикладного искусства
Выставка, посвященная истории предмета