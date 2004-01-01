Продолжается прием заявок на конкурс «На Севере Жить!»

С 20 марта по 18 апреля 2021 года Мурманский областной краеведческий музей принимает творческие работы по номинациям: «Красивая Арктика», «Чистый город», «Экологический плакат» по четырем возрастным категориям: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Обратите внимание, что в теме электронного письма нужно указать «На Севере Жить!».

С 26 апреля по 9 мая пройдет онлайн-голосование. Юные участники и их группа поддержки будут активно голосовать за лучшие художественные работы. Итоги конкурса подведет жюри - специалисты музея и сотрудники Центра экологических инициатив «Чистая Арктика».

Имена победителей мы объявим в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев»!

Вопросы по телефону: 99-44-58.

Также можете прислать вопрос на почту: npo.mokm51@ya.ru.