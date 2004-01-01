На севере тепло

С 24 по 25 декабря выставка будет работать с 12:00 до 21:00, с 26 по 30 декабря — с 12:00 до 20:00. В последний день года, 31 декабря, ярмарка откроется в 12:00 и закроется в 18:00. С 1 по 8 января 2023 года она вновь продолжит работать до 21:00.



Для северян подготовили целую праздничную программу. Местные жители смогут попробовать необычные блюда и напитки от местных предпринимателей и бесплатно отправить новогодний «привет» близким в любой уголок России.



Маленьких северян ждет сказочная ледяная горка, качели, а также развлекательная программа.